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وقفة للقوى الثورية بدمياط اعتراضا على رفض استئناف لناشط سياسي

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وقفة للقوى الثورية بدمياط اعتراضا على رفض استئناف لناشط سياسي وقفة للقوى الثورية بدمياط اعتراضا على رفض استئناف لناشط سياسي

كتب : سهاد الخضرى منذ 1 دقيقة

نظمت القوى والحركات الثورية بدمياط وقفة، منذ قليل، أمام مديرية أمن اعتراضا على رفض استئناف الناشط أحمد فرج.

وردد النشطاء هتافات عدة من بينها "أمن الدولة يا أمن الدولة" و"الداخلية بلطجية" و"قتلوا جيكا في التحرير والحسيني في الاتحادية" و"حبسوا فرج البلطجية".

ورفع المتظاهرون لافتات كتبوا عليها تطالب بالحرية للمعتقلين.

وتواجدت قوات الأمن المركزي بكثافة داخل المديرية مما أثار غضب بعض النشطاء الذين حاولوا دخول المديرية.

وشاركت في الوقفة كل من "الجبهة الثورية الموحدة والتيار الشعبي وحزب الدستور وحركة 6 أبريل بجبهتيها والاشتراكيين الثوريين وحركة صوت الحر" وهتف النشطاء هتافات معادية للداخلية والإخوان.

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