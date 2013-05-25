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وزراء التخطيط والاستثمار والقوى العاملة يغادرون الأردن بعد مشاركتهم بالمنتدى الاقتصادي

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وزراء التخطيط والاستثمار والقوى العاملة يغادرون الأردن بعد مشاركتهم بالمنتدى الاقتصادي وزراء التخطيط والاستثمار والقوى العاملة يغادرون الأردن بعد مشاركتهم بالمنتدى الاقتصادي

كتب : أ ش أ منذ 38 دقيقة

غادر وزراء التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عمرو دراج، والقوى العاملة والهجرة خالد الأزهري، والاستثمار يحيى حامد، عمان، مساء اليوم، في ختام زيارة للأردن استغرقت يومين شاركوا خلالها في أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2013 المنعقد حاليا في منطقة البحر الميت.

ويناقش المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي يعقد تحت شعار "تهيئة الظروف للنمو والثبات الاقتصادي" بمشاركة أكثر من 900 شخصية عالمية وإقليمية وعربية ويختتم أعماله غدا، الأوضاع الاقتصادية والتنموية في العالم العربي في ضوء المستجدات والمتغيرات السياسية في المنطقة مع التركيز على تنشيط النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل.

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