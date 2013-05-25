أهالى “العواميه” يقطعون شريط السكة الحديد بالأقصر لعدم عودة الطفل المخطوف‎

قام العشرات من أهالي العوامية بالأقصرعصر اليوم بقطع شريط السكة الحديد أمام مزلقان “القراريش” شمال محطة السكة الحديد، احتجاجا علي تقاعس الأجهزة الأمنية في استعادة طفلهم المخطوف واستمرار الخاطفين بمطالبة مليون جنية فدية.

وكان مدير أمن الأقصر تلقى بلاغًا من أهالي منطقة العوامية، بقيام مجهولون باختطاف الطفل محمد عبد الحق محمد 7 سنوات، أثناء انقطاع التيار الكهربائي بالمنطقة، ثم قام الخاطفون بالاتصال علي خفير بالمنطقة وطلبوا منه إبلاغ والد الطفل بمطالبهم التي تتمثل في فدية قدرها مليون جنيه.

تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.