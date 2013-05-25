أخبار عاجلة

ستاد مصر: كواليس فريق طنطا وأخر استعداداته لمباراة الاتحاد -
متسابق «أغمي عليه» وآخر يبلغ «10 أشهر».. 13 لقطة من «آراب جوت تالنت» -
فيديو| سما المصري تهاجم برلمانيًا: «اللي عنده معزة يربطها» -
ستاد مصر: أجواء ما قبل مباراة الاتحاد وطنطا وأخر استعدادات فريق الاتحاد -
ستاد مصر: الاتحاد يواجه طنطا فى لقاء الأهداف المشتركة -
ستاد مصر: تشكيل فريقى الاتحاد وطنطا لمباراتهم معاً -
5 علامات تنذر بسرطان الثدي -
ضبط كميات من "الفسيخ" و"الرنجة" الفاسدة في حملة تموينية بدمياط -
صور| مخالفات بالجملة بدار أيتام «العندليب والفاجومي» في الشرقية -
توقيع مذكرة تعاون بين وزير البترول ونظيره الأردني في نقل خبرات الغاز -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  4. أونا

أهالى “العواميه” يقطعون شريط السكة الحديد بالأقصر لعدم عودة الطفل المخطوف‎

  • 21
Google+ Print
أهالى “العواميه” يقطعون شريط السكة الحديد بالأقصر لعدم عودة الطفل المخطوف‎ أهالى “العواميه” يقطعون شريط السكة الحديد بالأقصر لعدم عودة الطفل المخطوف‎

قطع طريق السكة الحديد- أرشيفية

قام العشرات من أهالي العوامية بالأقصرعصر اليوم بقطع شريط السكة الحديد أمام مزلقان “القراريش” شمال محطة السكة الحديد، احتجاجا علي تقاعس الأجهزة الأمنية في استعادة طفلهم المخطوف واستمرار الخاطفين بمطالبة مليون جنية فدية.

وكان مدير أمن الأقصر تلقى بلاغًا من أهالي منطقة العوامية، بقيام مجهولون باختطاف الطفل محمد عبد الحق محمد 7 سنوات، أثناء انقطاع التيار الكهربائي بالمنطقة، ثم قام الخاطفون بالاتصال علي خفير بالمنطقة وطلبوا منه إبلاغ والد الطفل بمطالبهم التي تتمثل في فدية قدرها مليون جنيه.

تم تشكيل فريق بحث لكشف غموض الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التي تولت التحقيقات.

 

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا