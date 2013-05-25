عاصم عبدالماجد يعلن إنطلاق حركة “تجرد” من أسوان

تنظم الجماعة الاسلامية بأسوان مؤتمرا جماهيرا اليوم بمدينة “دراو” بحضورالمهندس عاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى الجماعة الاسلامية فى مصروالذى سيعلن خلال المؤتمر انطلاق حركة تجرد باسوان .

وكان عبد الماجد اشار فى تصريحات له اليوم باسوان ان حركة تجرد التى يتبناها جاءت من اجل تحقيق هذا الهدف تجرد وهو اقرارمعنى صحيح فى مواجهة معنى باطل معنيا بذلك حملة تمرد التى انطقلت ايضامؤخرا والتى تدعوا الى جمع توقيعات لسحب الثقة من الرئيس واضاف اننا لانستطيع ان نحساب الرئيس من غير اكمال مدتة الاربع سنوات و ان تغيره لا بدان يتم على اساس ديمقراطى.

حيث انه لو حاسبنا اى رئيس قادم لمصر عن اداءهقبل انتهاء فترتة الرئاسية لن يكون لنا رئيس كامل الشرعيةوقال ان المشكلة التى تواجة الثورة فى مصر الان ان هناك بعض من رموزالثورة المضادة مازالوا متواجدين فى بعض مؤسسات الدولة وهم يحاربون مناجل الحفاظ على موروثات النظام السابق بل يريدون ان ينقلبوا على الثورة.