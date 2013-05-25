معارض سورى: الثورة السورية "إسلامية" وانتصارها يصب فى مصلحة "السًنّة"

قال الشيخ محمد العبدة، المعارض السورى، "أعرف أن هناك متعاطفين مع الثورة السورية لكن البعض لا يعرف ما يجرى من خطر فى سوريا، فالقضية أكبر من بشار وانتصار الثورة يعنى تغييرا فى المنطقة ككل، لأنها ستمثل انتصارا لأهل السنة، وستنعش أهل السنة فى العراق وفى لبنان، على حساب الشيعة لذلك يجب دعم القضية".

وأضاف العبدة، فى كلمته بمؤتمر "يا أمة الجسد الواحد لدعم الثورة السورية"، الذى عقد بقاعة مؤتمرات الأزهر، "الثورة السورية كشفت إيران وحزب الله وعرف الناس هذه الخدعة الكبيرة التى تسمى إيران، وبأنها هى وأمريكا شىء واحد"، مضيفا: "أن موقف الغرب سيئ جدا فهم يريدون أن تهلك سوريا ثم يشكلون هم حكومة ويستولون على الثورة التى هى ثورة إسلامية بالأساس".

وأوضح أن موقف الدول العربية ضعيف جدا، ونتمنى منهم أن يدعموا الثورة السورية ماديا وإعلاميا وليس فقط دعما معنويا.