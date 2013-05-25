' سيدورف لن يعود إلى ميلان '

نفى أوزفالدو دي أوليفيرا المدير الفني لفريق بوتافوجو البرازيلي ما تردد عن عودة لاعبه كلارينس سيدورف إلى ميلان لخلافة ماسيمليانو أليجري مدرب الروسونيري.

وقال دي أوليفيرا: "لا اعتقد أن سيدورف سيذهب إلى ميلان."

وأضاف المدرب "تحدثت مع سيدورف، واعتقد أنه يحب الاستقرار في ريو دي جانيرو خاصة وأن زوجته ولدت هنا، لا أرى أنه يجب عليه الرحيل."

ويقدم سيدورف مستوى جيد مع الفريق البرازيلي الذي انتقل له عقب عشر سنوات ناجحة مع ميلان الإيطالي.

وكانت صحف إيطاليا قد أكدت وجود مفاوضات بين سيليفو بيرلسكوني رئيس ميلان ومالكه وبين الهولندي المخضرم، لتولي الأخير قيادة الفريق بداية من الموسم المقبل.