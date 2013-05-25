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سفير سوريا بلبنان يؤكد ترحيب بلاده بتسوية سياسية لوقف الحرب

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سفير سوريا بلبنان يؤكد ترحيب بلاده بتسوية سياسية لوقف الحرب سفير سوريا بلبنان يؤكد ترحيب بلاده بتسوية سياسية لوقف الحرب

كتب : أ ش أ السبت 25-05-2013 15:48

أكد سفير سوريا في لبنان، علي عبدالكريم، ترحيب بلاده بالجهد الدولي الذي تشارك فيه روسيا بفعالية، والذي يمكن أن يقود إلى تسوية سياسية توقف الحرب العدوانية التي تستنزف إمكانات سوريا ودماء شعبها.

وقال السفير السوري، في تصريح له اليوم، إن بلاده ومنذ البداية كانت مع حوار داخلي يعصمها ويقود إلى الأمان والاستقرار وإلى الحوار والحلول السياسية.

وشكك عبدالكريم، في جدية بعض الدول الكبرى والإقليمية في الوصول إلى حل سياسي متوازن يحافظ على سوريا ودورها وموقعها، خصوصا وأنها إلى جانب إسرائيل تقوم بإرسال وتمويل وإغاثة للإرهابيين والمسلحين، ما يؤكد أن لا مصلحة لهم في حل سوري.

وحذر السفير السوري من "الأطماع الصهيونية والمخططات التي تقودها أمريكا للسيطرة وتمزيق المنطقة للحفاظ على إسرائيل والهيمنة الأمريكية".

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