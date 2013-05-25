تركيا تغزو السوق المحلى بصناديق قمامة بلاستيك بأسعار مخفضة

بعد منافستها للمنتجات المحلية من المنسوجات، توجهت الشركات التركية لصناعة البلاستيك لتصدير منتجاتها بأسعار مخفضة لمصر، فى ظل السياسات الاقتصادية المتبادلة بين البلدين لتشجيع التبادل التجارى.

ومن أبرز المنتجات البلاستيكية التركية، صندوق كبير للزبالة سعة 35 لترا بـ50 جنيها، و"سبت غسيل" بـ20 جنيها، "كوميدينو باستيك" (4 درج) 170 جنيها، وذلك بأقل من أسعار نفس المنتجات ذات الصناعة المحلية بحوالى 20 جنيهاً للكوميدينو و5 جنيهات لصندوق الزبالة و3 جنيهات لسبت الغسيل.

كانت مصر قد اتخذت عددا من الإجراءات التشجيعية مع تركيا، حيث قامت بإجراءات استعدادا لإلغاء الجمارك على الحديد التركى، واعتبار تركيا أحد موردى الأقطان للحكومة، كما تم تقديم تسهيلات لرحلات السياحة المصرية لتركيا.