أخبار عاجلة

ستاد مصر: الاتحاد يواجه طنطا فى لقاء الأهداف المشتركة -
ستاد مصر: تشكيل فريقى الاتحاد وطنطا لمباراتهم معاً -
5 علامات تنذر بسرطان الثدي -
ضبط كميات من "الفسيخ" و"الرنجة" الفاسدة في حملة تموينية بدمياط -
صور| مخالفات بالجملة بدار أيتام «العندليب والفاجومي» في الشرقية -
توقيع مذكرة تعاون بين وزير البترول ونظيره الأردني في نقل خبرات الغاز -
الكهرباء: إضافة 6850 ميجاوات من طاقة الرياح و2879 من الشمس في 2022 -
شائعات اختطاف الأطفال تضرب قنا.. والأهالي يتوعدون المتسولين -
وزير الرى: تنفيذ 94% أعمال مشروع قناطر أسيوط الجديدة -
حكم نهائي.. إدراج عاكف وبديع والعريان والبلتاجي وآخرين بـ«قوائم الإرهاب» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. مصر 365

تركيا تغزو السوق المحلى بصناديق قمامة بلاستيك بأسعار مخفضة

Google+ Print
تركيا تغزو السوق المحلى بصناديق قمامة بلاستيك بأسعار مخفضة تركيا تغزو السوق المحلى بصناديق قمامة بلاستيك بأسعار مخفضة

بعد منافستها للمنتجات المحلية من المنسوجات، توجهت الشركات التركية لصناعة البلاستيك لتصدير منتجاتها بأسعار مخفضة لمصر، فى ظل السياسات الاقتصادية المتبادلة بين البلدين لتشجيع التبادل التجارى.

ومن أبرز المنتجات البلاستيكية التركية، صندوق كبير للزبالة سعة 35 لترا بـ50 جنيها، و"سبت غسيل" بـ20 جنيها، "كوميدينو باستيك" (4 درج) 170 جنيها، وذلك بأقل من نفس المنتجات ذات الصناعة المحلية بحوالى 20 جنيهاً للكوميدينو و5 جنيهات لصندوق الزبالة و3 جنيهات لسبت الغسيل.

كانت قد اتخذت عددا من الإجراءات التشجيعية مع تركيا، حيث قامت بإجراءات استعدادا لإلغاء الجمارك على الحديد التركى، واعتبار تركيا أحد موردى الأقطان للحكومة، كما تم تقديم تسهيلات لرحلات السياحة المصرية لتركيا.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
فيديو| سما المصري تهاجم برلمانيًا: «اللي عنده معزة يربطها»

فيديو| سما المصري تهاجم برلمانيًا: «اللي عنده معزة يربطها»

ستاد مصر: أجواء ما قبل مباراة الاتحاد وطنطا وأخر استعدادات فريق الاتحاد

ستاد مصر: أجواء ما قبل مباراة الاتحاد وطنطا وأخر استعدادات فريق الاتحاد

ستاد مصر: الاتحاد يواجه طنطا فى لقاء الأهداف المشتركة

ستاد مصر: الاتحاد يواجه طنطا فى لقاء الأهداف المشتركة

ستاد مصر: تشكيل فريقى الاتحاد وطنطا لمباراتهم معاً

ستاد مصر: تشكيل فريقى الاتحاد وطنطا لمباراتهم معاً