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محافظ دمياط يتفقد العمل بمشروع توصيل الصرف الصحي لمنطقة أرض عمر

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محافظ دمياط يتفقد العمل بمشروع توصيل الصرف الصحي لمنطقة أرض عمر محافظ دمياط يتفقد العمل بمشروع توصيل الصرف الصحي لمنطقة أرض عمر
"فليفل" يوافق على إنشاء مجمع للتلقيح الصناعي بالطب البيطري

كتب : سهاد الخضرى منذ 31 دقيقة

تفقد اللواء محمد علي فليفل، محافظ دمياط، العمل بمشروع توصيل الصرف الصحي لمنطقة أرض عمر بشطا، وأكد على أهمية الانتهاء من الأعمال بحلول النصف الأول من العام الحالي حتى يتم ربط المنطقة بمحطة التنقية، كما سيشهد العام الحالي الانتهاء من العديد من شبكات الصرف الصحي بقرى المحافظة، كما تفقد محطة مياه عزب النهضة بعد مضاعفة إنتاجها من 16 متر مكعب يوم ـ 200 لتر /ث إلى 32 متر مكعب يوم 400 لتر / ث، علماً بأن هذا التطوير تم بأيدي مهندسي المحطة، مستخدمين نفس الإمكانيات وبإضافة أعمال كهروميكانيكية.

وفي سياق متصل، صدّق فليفل على إنشاء مجمع للتلقيح الصناعي بالطب البيطري بدمياط، حيث تم التصديق على مبلغ 1.5 مليون جنيه لإنشاء مجمع للتلقيح الصناعي والإدارات البيطرية، كما تم البدء في تنفيذ المشروع بنسبة تنفيذ بلغت 95% ومنتظر افتتاحه في 1/7/2013 كمشروع إقليمي.

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