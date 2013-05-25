أرامل ومطلقات تعتصمن بوحدة محلية بالمنيا اعتراضا على قرعة مساكن الأولى بالرعاية

للمطالبة بإعادة فحص ملفات التقدم وإجراء بحوث اجتماعية جديدة على جميع الحالات

كتب : إسلام فهمي وخديجة العادلي منذ 17 دقيقة

اعتصم عدد من السيدات المستبعدات من قرعة الوحدات السكنية للأسر الأولى بالرعاية بمقر الوحدة المحلية لقرية أبيوها بمركز أبوقرقاص جنوب محافظة المنيا، للمطالبة بإعادة النظر في القرعة.

وقالت المعتصمات إنهن تقدمن كثيرا للحصول على هذه الوحدات خاصة أنهن يقمن بمساكن غير مناسبة، وطالبن بإعادة فحص ملفات التقدم وإجراء بحوث اجتماعية جديدة على جميع الحالات، وهددن بحرق أنفسهن بسبب وجود مجاملات في توزيع الوحدات، وعدم الاختيار طبقا للقواعد والضوابط المعلن عنها مسبقا.

وقال محمد سيد، أحد أهالي قرية أبيوها، إن عددا من المعتصمات أصبن بحالات إعياء نتيجة رفض تناول الطعام لحين تلبية مطالبهن، من بينهن وفاء صالح سالم وأسماء علي خلف وعزة جلال حسين، موضحا أن عدد المعتصمات داخل الوحدة يبلغ 37 سيدة، أغلبهن من الأرامل والمعيلات والمطلقات.