غدا.. لقاء الوحدة الوطنية بحضور علماء الأزهر والكنيسة في كفر الشيخ

تحت شعار "وطن واحد.. علم واحد"

كتب : كرم القرشي منذ 11 دقيقة

يعقد في الثانية عشر ظهر غد، بمقر كنيسة مار جرجس بغرب بكفر الشيخ، لقاء الوحدة الوطنية، الذي يضم رجال الدين المسيحي والإسلامي، تحت عنوان "وطن واحد.. علم واحد"، بحضور علماء الأزهر الشريف، ورجال الكنيسة المصرية.

ويحضر اللقاء الدكتور محمد الطيب، رئيس جامعة الأزهر فرع كفر الشيخ، والقمص بطرس بطرس بسطورس، وكيل عام مطرانية كفر الشيخ.

صرح بذلك محمد عقيلي، مدير عام العلاقات العامة بالجامعة، مضيفا أن الهدف من اللقاء هو تأكيد الألفة والمحبة بين نسيجي الوطن مسيحييه ومسلميه، لوأد الفتنة التي تطل برأسها من آن لآخر.

وأوضح أن اللقاء سيحضره المحاسب سمير سلام، رئيس مجلس ومدينة دسوق، نائبا عن المهندس سعد الحسيني، محافظ كفر الشيخ.