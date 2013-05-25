رئيسا تحرير: السلطات السودانية توقف نشر صحفيتين بسبب انتقادات

قال رئيسا تحرير أكبر صحيفتين فى السودان اليوم السبت، إن أجهزة الأمن قررت منعهما من النشر مؤقتا لمعاقبتهما على تناول عمليات الجيش ضد المتمردين وخطط الرئيس عمر حسن البشير فى المستقبل.

وشن السودان حملة ضد وسائل إعلام مستقلة وجماعات غير حكومية بعد أن اكتشف خططا للانقلاب على حكومة البشير فى نوفمبر.

وذكرت صحيفة الانتباهة أكبر صحيفة يومية فى السودان وهى مملوكة لأحد أقارب البشير، أن أجهزة الأمن أمرت بوقف نشر الصحيفة لمدة أسبوع لأنها نشرت تقريرا عن معارك الجيش فى جنوب كردفان الذى يشهد تمردا ضد الحكومة.

وقال الصادق الرزيقى رئيس تحرير الانتباهة، إن أحد الضباط اتصل بالصحيفة أمس ولم يذكر سببا لوقف النشر.

وذكرت صحيفة المجهر السياسى ثانى أكبر صحيفة يومية فى السودان من حيث التوزيع أنها تلقت تعليمات بوقف النشر لمدة ثلاثة أيام بعد أن انتقدت دعوة بعض المسئولين للبشير -الذى يتولى السلطة منذ عام 1989 - لخوض الانتخابات فى عام 2015.

وقال رئيس تحريرها صلاح حبيب، إن رئيس مجلس الإدارة كتب مقالا انتقد فيه أداء وزير الدفاع فى ولاية جنوب كردفان.

ويشكو صحفيون سودانيون من القيود التى تفرضها السلطات بين الحين والآخر رغم إلغاء الرقابة رسميا فى عام 2009.

وكثيرا ما تمنع أجهزة الأمن توزيع إعداد بالكامل ما يكبد الصحف خسائر مالية كعقاب لها على توجيه انتقادات للسلطات، ولم يتسن الاتصال بأجهزة الأمن للتعليق.

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