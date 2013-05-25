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وزارة النفط الليبية تعيد فتح أنبوب للنفط أغلقه معتصمون فى أجدابيا

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وزارة النفط الليبية تعيد فتح أنبوب للنفط أغلقه معتصمون فى أجدابيا وزارة النفط الليبية تعيد فتح أنبوب للنفط أغلقه معتصمون فى أجدابيا

نجحت وزارة النفط الليبية فى إعادة فتح أنبوب للنفط الخام بعد إغلاقه من قبل معتصمين فى أجدابيا الواقعة فى شرق ليبيا.

وذكرت وكالة الأنباء الليبية، اليوم السبت، أنه جرى إعادة فتح أنبوب الخام الرابط بين حقل "103" وميناء الزويتينة النفطى عقب الاتفاق الذى تم التوصل إليه بين وزارة النفط والغاز ومنظمى الاعتصام من أبناء قبيلة الزوية.

وعبر المعتصمون عن تأييدهم وارتياحهم للنتائج التى تم التوصل إليها فى أعقاب لقائهم مع وكيل وزارة النفط والغاز عمر الشكماك وعضوى المؤتمر الوطنى العام عن منطقة أجدابيا.

واستمع الشكماك والوفد المرافق له خلال هذه الزيارة إلى الأسباب من وراء تنظيم هذا الاعتصام وإلى مطالب المعتصمين المتمثلة فى الحصول على العمل والتعيين وإخراج منطقتهم مما تعانيه من التهميش، وأشار إلى أن الوزارة بصدد وضع برامج عمل صحيحة ومنطقية تمكن المواطنين فى العيش بكرامة.

وكان المؤتمر الوطنى العام أكد فى بيان له أصدره مؤخرا، أن المرافق والمنشآت النفطية فى الدولة الليبية هى ملك عام لكل الليبيين بغض النظر عن مكان وجودها الجغرافى ولا يحق لأحد إغلاقها أو منعها من إدارة مهامها ويعتبر هذا العمل تخريبيا مضرا بالدولة واقتصادها ومخالفا للقوانين والتشريعات الليبية ويعرض فاعله للمساءلة القانونية والعقاب.
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