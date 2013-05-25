ما هو الطب التجانسى وكيف يمكن استخدامه فى حالات الوضع؟

يسأل محمد أحمد، كيف يمكن أن يكون للطب التجانسى دور فى حالات الولادة والوضع عند السيدات؟

عن هذا الموضوع المهم، يتحدث الدكتور عمرو حسن حسين مدرس أمراض النساء والتوليد طب قصر العينى جامعة القاهرة، قائلا، إن علاجات الطب التجانسى تستخدم نسخاً من مواد فعالة، لكن مخففة بشكل كبير جداً، من أجل علاج الجسم.

ويعتبر Pulsatilla وCaulophyllum من أكثر العلاجات شيوعاً للتحفيز على الولادة.

ويؤكد الدكتور عمرو أن علاجات الطب التجانسى آمنة، حيث أظهرت الأبحاث حول هذه العلاجات أنه لا توجد مشاكل أبداً فى استخدامها، وأسوأ ما يمكن أن يحصل من الطب التجانسى هو... لا شىء.

ويشير الدكتور عمرو إلى كثير من القصص والحقائق التى رواها المرضى، ووجدوا أن الطب التجانسى ساعدهم فى الشفاء، لكن لم تظهر أبحاث منظمة فى هذا الشأن، حيث وجد فى تجربة مع Caulophyllum أنه لا فرق بين النساء اللواتى تناولنه ومن لم يتناولنه، لكن يُعتقد أن طريقة التجربة لم تكن جديرة بالثقة.