بالصور .. طلاب جامعة الإسكندرية يحرقون العلم الاسرائيلي أمام ساحة المكتبة

قام طلاب جامعة الإسكندرية بحرق العلم الاسرائيلي أمام ساحة مكتبة الإسكندرية ظهر اليوم، في إطار فاعلية”انتفاضة الشعب السوري الفلسطيني”.

حيث انطلق العشرات من ساحة كلية الطب جامعة الإسكندرية في مسيرة إلى مكتبة الإسكندرية، وقد شارك في المسيرة طلاب جامعة الإسكندرية وبعض الطلبة السوريون، لتذكير الشعب المصر ي بأهمية القضية السورية والفلسطينية، وقد صاح الطلاب فور حريق العلم”الله أكبر”، وقد هتف”تسقط تسقط يا بشار”، “خيبرخيبر يا يهود جيش محمد بدا يعود”.

> وكانت قد نظمت أسرة صحوة بكلية طب المواساة بجامعة الإسكندرية تحت شعار”انتفاضة يوم الغضب السوري الفلسطيني” فاعلية حاشدة أمام ساحة كلية الطب، للتنديد بالقضية السورية والفلسطينية، والمعاناة التي يلاقيها الشعب السوري من انتهاكات نظام بشار الأسد والشعب الفلسطيني من قبل العدو الصهيوني.

> حيث شارك في الحملة طلاب سوريون وبجامعة الإسكندرية رافعين الإعلام السورية، وشعارات”أنقذوا أطفالنا في سوريا”، “حرمة الدم السوري”، وشعار”انتفاضة الشعب السوري الفلسطيني”، وقاموا مجموعة من الطلاب من ينتمون إلى تيار الدعوة السلفية بتذكير الطلبة بأهمية الشعب السوري، ودور الدولة اتجاهه ولدعم الشعب السوري ورفع الظلم عنه، قائلين: “حماية الشعب السوري واجب على المسلمين”، وقد صاح الطلبة”الله أكبر”.