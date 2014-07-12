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الخارجية الأثيوبية : سنتجاوز الخلافات حول سد النهضة مع مصر

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الخارجية الأثيوبية : سنتجاوز الخلافات حول سد النهضة مع مصر الخارجية الأثيوبية : سنتجاوز الخلافات حول سد النهضة مع مصر

ارشيفية

أكدت وزارة الخارجية الإثيوبية، عزمها على تجاوز الخلافات حول سد النهضة مع عبر الحوار، خاصة بعد لقاء رئيس الوزراء الإثيوبي هايلي مريام ديسالين، والرئيس المصري عبد الفتاح على هامش قمة (ملابو) الأخيرة بغينيا.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية دينا مفتي – في تصريحات للوفد الإعلامي السوداني قبالة بحيرة تانا في بحر دار بأثيوبيا ، طبقا لشبكة “الشروق” اليوم السبت  موافقة المصرية على حضور اجتماعات اللجنة الوزارية الثلاثية من مصر والسودان وأثيوبيا ، بشأن سد النهضة والتي ستعقد في الخرطوم في وقت لاحق.

وأشار المتحدث باسم الخارجية الأثيوبية ، التزام بلاده بالدفع باتجاه تنفيذ الاتفاقيات الموقعة بين الحكومة الإثيوبية ونظيرتها السودانية ، مشيرا إلى إن الاتفاقيات التي وقعت في وقت سابق تجاوز عددها 30 اتفاقية.

وأوضح أن الاتفاقيات تشمل عدة جوانب من بينها لجنة الحدود واللجنة السياسية والاقتصادية وغيرهم كلها تصب في صالح شعبي البلدين.

أ ش أ

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