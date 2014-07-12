صلاح الكردي يتضامن مع غزة ويصدر "آه فلسطين"

نظراً للعدوان الإسرائيلي الذي يطال قطاع غزة، بادر الفنان والملحن صلاح الكردي إلى إصدار أغنية "آه فلسطين" من كلماته وألحانه، وهي تترجم الألم والمعاناة التي يمرّ بها الشعب الفلسطيني.

وبادر عدد كبير من الفنانين إلى تهنئته على كلام الأغنية التي أداها بإحساس عال، لما تحمله من كلام مؤثر عن فلسطين.

يذكر أن صلاح قام بتسجيل الأغنية ليل أمس في منزله الكائن في الولايات المتحدة الأميركية.

لللإستماع إلى الأغنية شاهدوا الفيديو

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