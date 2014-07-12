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ميشيل هيتون تتخذ قراراً نهائياً بإستئصال رحمها

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السبت 12-07-2014 21:55

إتخذت فنانة البوب البريطانية Michelle Heaton قراراً نهائياً بإستئصال رحمها، لحماية نفسها من مرض السرطان الذي قد يهدد حياتها فيما بعد.

Heaton البالغة من العمر 34 عاماً تم في العام 2012 إكتشاف معاناتها من خلل في جينة الـ BRCA2 ، مما رفع نسبة خطر إصابتها بسرطان الثدي والمبيض، فخضعت حينها لعملية جراحية لإستئصال الثديين.

وقالت Michelle: هذا القرار صعب ومصيري وحساس جداً، فكل ما أقوم به في الفترة القادمة سيبعدني عن الرجل ويكسر قلبي ويبدّل حياتي.

وأضافت: عملية إستئصال الرحم ليست فقط التخلي عن فرصي للإنجاب، بل هي أيضاً التخلي عن أنوثتي.

النجمة Michelle Heaton تابعت حديثها قائلة: كلما نظرت إلى أطفالي أعي مدى أهمية ما سأقوم به.. لن أتركهم طوال حياتهم من دون أم.

يشار إلى أن Michelle متزوجة من رجل الأعمال Hugh Hanley ولديها منه طفلين: Faith إبنة العامين، و Aaron Jay إبن الخمسة أشهر.

Heaton ليست النجمة الأولى التي تتخذ قراراً جريئاً كهذا، فمنذ فترة أيضاً إستئصلت Angelina Jolie ثدييها لتتفادى إصابتها بالسرطان، وهو المرض الذي أفقدها والدتها منذ سنوات.

 

نجمات اتخذن قراراً شجاعاً.. واستأصلن الثدي

 

 

 

 

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