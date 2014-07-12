وفاة عازف الجاز الأمريكي شارلي هادن بعد معاناة طويلة مع المرض

توفي أمس الجمعة عازف الجاز الأمريكي Charlie Haden البالغ من العمر 76 عاماً، بعد معاناة طويلة ومريرة مع المرض.

Haden فارق الحياة في منزله بلوس أنجلوس وهو إلى جانب زوجته المغنية Ruth Cameron وأولاده الأربعة.

في أواخر العام 2010، أصيب Charlie بمتلازمة ما بعد شلل الأطفال المعروفة بـ post-polio syndrome، فأجبره المرض على إيقاف نشاطاته الفنية وحفلاته، لكنه لم يتخل عن شغفه بالفن والموسيقى حتى النفس الأخير، وفقاً لما ذكرته عائلة الراحل.

وخلال مسيرته الطويلة، قدم النجم Charlie أنواعاً مختلفة من الموسيقى وصل من خلالها إلى كافة فئات الجمهور، لكنه إشتهر في الدرجة الأولى بالجاز.

في العام 2013، صرّح Haden لوكالة Associated Press قبل تسلمه جائزة الـ Grammy Awards، ان هدفه الأساسي هو نقل العالم من أجواء القبح والحزن التي تحيط بهم، إلى عالم آخر مليء بالفرح والموسيقى.

Charlie Haden لديه 4 أولاد وهم: Tanya و Petra Haden و Josh و Rachel.

رحيل النجم الأمريكي بوبي ووماك وأسباب الوفاة مجهولة