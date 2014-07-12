أزمة بين شعبان والزمالك.. وFilGoal.com يكشف حقيقة ' سرقة العقود والأهلي '

تواجه صفقة انتقال أحمد شعبان لاعب الوسط إلى الزمالك عراقيل برغم توقيع نجم إنبي السابق على عقود انتقاله للقلعة البيضاء.
اللاعب بعد التوقيع على العقود، لم يتسلم مقدم عقده بحسب ما كشفه لـFilGoal.com، وهو ما أثار حفيظته.
تردد أن اللاعب أخذ العقود من الزمالك، وتردد أن الأهلي دخل في الصفقة ويرغب في قنص خدمات النجم الذي لم يقيده إنبي هذا الموسم وتركه يرحل بحريته.
مصدر مسؤول بالنادي الأحمر أكد لـFilGoal.com "الأهلي خارج القصة تماما.. لم نتحدث مع أحمد شعبان، ولن نفعل ذلك".
من جانبه، صرح أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك "بالطبع العقود الـ4 معنا.. لسنا من السذاجة فعل شيء غير ذلك".
وأكد "اللاعب سيستمر مع الزمالك.. لن تحدث أزمة في ذلك".
ويعمل الزمالك مع اللاعب على حل الأزمة المالية التي تهدد الصفقة.