جنش قد يحرم الزمالك من قيد صفقة جديدة إفريقيا

يتمنى أحمد حسام ميدو المدير الفني للزمالك، أن لا يتعرض حارس مرماه محمود جنش لعقوبة غليظة من الاتحاد الإفريقي حتى لا يجد نفسه مضطرا لقيد حارس مرمى في القائمة الإفريقية.

وقال ميدو لـFilGoal.com :"إيقاف جنش لفترة طويلة سيضطرني لقيد حارس مرمى من أصل أربعة لاعبين سيسمح لي بقيدهم في القائمة الإفريقية."

وحددت لجنة الانضباط بالاتحاد الأفريقي يوم 17 يوليو الجاري لمناقشة أحداث مباراة الزمالك ومازيمبي في الكونجو.

حيث حاول الرباعي دومينيك وحازم إمام وإسلام عوض ومحمود جنش الاعتداء على حكم المباراة التي انتهت بخسارة فريقهم 1-0، وفقا لما ورد في ملف الأزمة.

وأضاف ميدو "وبذلك سأضطر لقيد ثلاثة لاعبين من الصفقات الجديدة، ولن أتمكن من قيد لاعب رابع."

الزمالك يستعد لمواجهة مازيمبي في دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، والتي من المقرر لها أن تقام يوم 27 يوليو الجاري.