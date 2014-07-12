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بالصور.. مدير أمن الفيوم يقود حملة لضبط المخالفات المرورية والتموينية بالمحافظة

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بالصور.. مدير أمن الفيوم يقود حملة لضبط المخالفات المرورية والتموينية بالمحافظة بالصور.. مدير أمن الفيوم يقود حملة لضبط المخالفات المرورية والتموينية بالمحافظة

محافظ الفيوم

قاد اللواء الشافعى حسن، مدير أمن الفيوم والعقيد مدير إدارة المرافق والعقيد محمد الهامى رئيس مباحث ، حملة على ميادين المحافظة أسفرت عن ضبط 218 مخالفة مرورية و138 مخالفة دراجة بخارية وفى مجال التموين تم ضبط سيارة محملة بـ 300 كرتونة “أيس كريم ” مجهولة المصدر وسيارة أخرى محملة بـ 60 مولد كهربائى مجهول المصدر و12 مخالفة تموينية متنوعة.

وفى مجال المرافق، تم رفع 25 حالة إشغال طريق وازالة 10 مفروشات للباعة الجائلين فى الميادين .

وقام مدير الأمن بجولة فى مرور الفيوم وتفقد سير العمل به واكد على ضرورة سرعة انهاء اوراق المواطنين وحسن معاملتهم.

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