مجلة أمريكية: الجيش المصري يحتل المرتبة 13 عالميًا

نشرت المجلة الأمريكية “بيزنيس إنسايدر”، دراسة لأقوى جيوش العالم، وحصل الجيش المصري في المرتبة 13، وجيش الاحتلال الإسرائيلي في المركز 11 قبل الجيش الإيطالي الذي يتوسط الجيش المصري والإسرائيلي في المرتبة 12.

وأجرت المجلة، التقييم وفق عدة معايير، منها الميزانية العسكرية الشاملة، والقوى العاملة المتاحة، وتم التقييم بناء على 50 معيارًا، منها عدد أفراد الجيش وأسلحته وميزانيته العامة.

في الوقت الذي احتل فيه جيش الولايات المتحدة الأمريكية المركز الأول، وجاء في المركز الثاني الجيش الروسي، وتلاه الجيش الصيني في المركز الثالث، وضم التصنيف 106 جيش من بلاد العالم.