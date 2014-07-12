وزير الرى: إطلاق المياه في فرع 3 بتوشكى بعد العيد لاستصلاح 100 ألف فدان

صرح دكتور حسام مغازى وزير الموارد المائية والرى، بأنه من المقرر بأن من المقرر أن يقوم رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، بزيارة مشروع توشكى بعد عيد الفطر لإطلاق المياه في فرع 3 لاستصلاح 100 ألف فدان بالمشروع.

وأضاف مغازى، في تصريحات له على هامش افتتاحه محطة الثورة “1″ بمنطقة شمال التحرير بمحافظة البحيرة، أن توشكى ستشهد انطلاقة في زيادة معدلات الاستصلاح بعد إطلاق المياه لري المزيد من المساحات بالمشروع ضمن خطة الدولة لاستصلاح مليون فدان جديدة خلال 3 أعوام ضمن برنامج الرئيس لاستصلاح 4 ملايين فدان ، مشيرا أنه سيتم حسم مناطق الاستصلاح الجديدة بمختلف أراضي المشروع بالتنسيق مع وزارة الزراعة الاثنين المقبل.

وقال الوزير إن تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي تشدد على ضرورة اختصار المدة الزمنية لتنفيذ المشروعات المائية القائمة التي تستهدف توفير المياه لأغراض الزراعة لحماية البسطاء من الفلاحين، مشيرا إلى أننا نضيء شمعة يوميا عندما نقوم بحل مشاكل الفلاحين بمختلف المحافظات من خلال متابعة إعادة تأهيل منظومة الري والصرف بمختلف المناطق ووضع برامج لحل مشاكل نقص مياه الري في نهايات الترع.

يذكر ان وزير الرى يرافقه اللواء مصطفى هدهود محافظ البحيرة، والمهندس مصطفى أبو زيد رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، والمهندس فتحى جويلى رئيس مصلحة الرى، اليوم بافتتاح محطة رى الثورة 1 بمنطقة شمال التحرير بأبو المطامير في البحيرة بتكلفة 61 مليون جنيه لتخدم 45 ألف فدان لحسم شكاوى المزارعين من نقص المياه وعدم وصولها لنهايات الترع إلى جانب زيادة الإنتاج الزراعى وخاصة زراعات الذرة بتلك المنطقة.