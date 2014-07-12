“جيروزاليم بوست”: إصابة إسرائيليين في هجوم صاروخي على مستوطنة “نتيفوت”

ذكرت صحيفة “جيروزاليم بوست” الإسرائيلية أن إسرائيليين اثنين أصيبا اليوم، السبت، جراء سقوط صاروخ فلسطيني على منزل في مستوطنة “نتيفوت” التي تقع على الحدود مع غزة.

وقالت الصحيفة – في تقريرها الذي بثته على موقعها الإلكتروني – أن الإصابات ليست خطيرة، مشيرة إلى أنها جاءت أثناء توجه الاثنين نحو الملاجئ المحصنة ضد القنابل.

وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي انتقم لذلك بقتل الفلسطينيين الذين أطلقوا الصواريخ باتجاه نتيفوت، واستأنف الفلسطينيون في قطاع غزة إطلاق الصواريخ على اسرائيل اليوم، وهو اليوم الخامس من عملية “الجرف الصامد”.

أ ش أ