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تقرير – سواريز كان يحلم ببرشلونة منذ طفولته

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تقرير – سواريز كان يحلم ببرشلونة منذ طفولته تقرير – سواريز كان يحلم ببرشلونة منذ طفولته

رغم التقارير التي ربطته بريال مدريد على مدار الموسمين الماضيين قبل الانضمام رسميا لبرشلونة، إلا أن لويس سواريز كان في الأساس يحلم بالفريق الكتالوني.

وأعلن برشلونة عن ضم هداف ليفربول لمدة خمسة مواسم مقبلة.

والتقت صحيفة "ماركا" خوان جوزيه دياز الصحفي الأورجوياني والذي أجرى أكثر من حوار مع سواريز في طفولته، حيث صنع لنفسه اسما كموهبة في فرق الناشئين بأوروجواي.

وكشف الصحفي أن سواريز كان يحضر التدريبات في طفولته، وهو يحمل على ظهره حقيبة عليها شعار برشلونة.

سواريز كان يحلم بترك الحياة الصعبة في أوروجواي والانتقال إلى أوروبا، وان اختار فريقا للعب له كان سيفضل برشلونة.

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