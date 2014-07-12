استئناف محاكمة 188 متهمًا فى قضية مذبحة كرداسة 26 يوليو الجارى ‎

قررت محكمة جنايات الجيزة اليوم السبت، تحديد جلسة 26 يوليو الجاري لاستئناف محاكمة 188 متهمًا في قضية مذبحة كرادسة ،المتهمين فيها باقتحام القسم في أغسطس الماضى عقب فض اعتصامي رابعة العدوية والنهضة، مما تسبب فى قتل 11 ضابطاً من قوة القسم والتمثيل بجثثهم والشروع فى قتل 10 أفراد آخرين.

يأتى ذلك بعد أن رفضت الدائرة 29 مدنى بمحكمة استئناف القاهرة برئاسة المستشار أحمد لبيب ، طلب الرد المقدم من أحد المتهمين ضد هيئة المحكمة التي تنظر القضية لسقوط حق الرد.

كانت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشاريين جمال مصطفى وإيهاب المنوفى، وأمانة سر أحمد صبحى عباس، قررت وقف سير الدعوى لحين الفصل في طلب الرد المقدم من أحد المتهمين ضد هيئة المحكمة.

يُذكر أن المستشار هشام بركات النائب العام، أمر بإحالة المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، لارتكابهم جريمة اقتحام مركز شرطة كرداسة، والتى راح ضحيتها 11 ضابطاً من قوة القسم بينهم المأمور ونائبه، والتمثيل بجثثهم، بجانب شخصين آخرين من الأهالى تصادف وجودهما بالمكان، والشروع فى قتل 10 أفراد آخرين من قوة مركز شرطة، واتلاف مبنى القسم، وحرق عدد من سيارات ومدرعات الشرطة، وحيازة الأسلحة النارية الثقيلة .