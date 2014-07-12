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عارضة أزياء خمسينية تسقط على منصة عرض Gaultier

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عارضة أزياء خمسينية تسقط على منصة عرض Gaultier عارضة أزياء خمسينية تسقط على منصة عرض Gaultier

السبت 12-07-2014 13:47

لم يكن المصمم جان بول غوتييه  Jean-Paul Gaultier يوماً مصمماً عادياً يتبع المألوف ويمشي على القوانين المتداولة، ففي كل موسم يفاجئنا بطريقة مختلفة، وفي عرضه لهذا الموسم كان اختياره للعارضات هو الأمر المفاجئ.  

افتتحت العرض عارضة الأزياء السويسرية Catherine Loewe التي تبلغ من العمر 56 عاماً، وعلى الرغم من أنها تعثرت خلال مشيها أكثر من مرة إلا أنها أكملت مسيرتها بشكل جميل وكأن شيئاً لك يكن، مما دعا الحضور للتصفيق لها وتشجيعها.

 الجدير بالذكر أن العارضة عادت في نهاية العرض لتقود العارضات من جديد، ولكن بدون ارتداء الكعب في هذه المرة، لذلك لا تشعري بالخجل إن تعثرتِ بالكعب العالي، فذلك يحدث حتى لعارضات الأزياء ذوات الخبرة.

من ناحية أخرى اختتمت العرض المغنية المثيرة للجدل Conchita Wurst بفستان عروس أسود اللون. 

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سيدتي