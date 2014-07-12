إطلالات حليمة بولند جريئة وغير تقليديّة

تمتلك الإعلاميّة حليمة بولند أسلوباً جريئاً ومعاصراً في الموضة، يصل أحياناً الى حدّ المبالغة في الاطلالات، حيث أنّها لا تخشى من تجربة الملابس المبتكرة، وتمتلك الجرأة الكافية لدمج ألوان متضاربة أو تنسيق أقمشة متنوّعة في الملمس أو النقشة في الزيّ نفسه ، وهذا ما جعلها تمتلك أسلوباً مُتفرّداً في الموضة ، وأكسبها معجبات من مختلف الأعمار، يقلّدنها وينسخن إطلالتها.

غالباً ما تختار حليمة الاطلالات العصريّة، حيث نراها، وخاصّة في برنامجها التليفزيوني، ترتدي الفساتين المبتكرة، التي غالباً ما تصل للركبة، أو الطويلة... ومن النادر أن تكون قصّة الفستان أو لونه بسيطاً أو كلاسيكيّاً، فهي تعشق الألوان القويّة وخاصة الأحمر، الأخضر، والأصفر، وكذلك الألوان المعدنيّة، كالذهبي والفضّي. أما الأقمشة، فغالباً ما تختار الدانتيل، الشيفون، والأقمشة المشكوكة والمطبّعة. وحتى في إطلالتها اليوميّة أو المعاصرة، لا تستطيع حليمة اعتماد الأسلوب البسيط، وكثيراً ما تختار سراويل الجلد أو الجينز الضيّقة مع القمصان القطنيّة. وأحياناً تطلّ حليمة بالزيّ القليدي، كالعباءات أو القفاطين، وهذه الإطلالة تناسبها كثيراً، خاصّة وأنّ ملامحها شرقيّة.

تزيّن دائماً حليمة إطلالاتها بالأكسسوارات الكبيرة والمتنوّعة، وخاصّة العقود الضخمة مع الأحجار والكريستال الملون والبرّاق، أو الأقراط المتدليّة، أو ساعات اليد، التي تحبّها كثيراً.

ما رأيك بإطلالات حليمة بولند؟ وهل تملكين الجرأة الكافية لاعتماد أسلوبها في الموضة؟

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