4 أقنعة طبيعية تساعد على علاج “حب الشباب” والتخلص منه نهائيًا

حب الشباب هو مرض جلدي ناجم عن التغييرات في الوحدات الشعرية الدهنية، هذا هو التعريف العلمي لحب الشباب ، و نحن جميعا نعرف ما هو حب الشباب ومايسببه لنا من إحراج ، فليس هناك شيء أسوأ من الاستيقاظ في الصباح لتجد بثور زيتية وحبوب على وجهك ، ولكن هناك طرق يمكن أن تساعد على التخلص من حب الشباب دون استخدام أي أدوية .

1-قناع الاسبرين والعسل والماء : الجمع بين العديد من المكونات الطبيعية عن طريق سحق الاسبرين والماء والعسل لإنشاء قناع حمض الصفصاف ، حمض الصفصاف هو وسيلة مشتركة لمهاجمة حب الشباب وتخليص بشرتك من الالتهابات.

امزج خمسة أقراص من الاسبرين العادي فقط مع تحريك الماء ، تأكد من أنك سحقت الأسبرين تماما من أجل تحقيق التأثير الكامل. أضف ملعقة صغيرة من العسل، والذي يعمل كقاتل للجراثيم، العسل لا يقتل فقط البكتريا وإنما يعمل أيضا على تليين وترطيب الجلد. اترك القناع على وجهك لمدة تصل إلى 15 دقيقة ، ثم اشطفه جيدا بالماء الدافئ ثم استخدم منشفة نظيفة لتجفيف وجهك.

2- قناع البيض : وضع البيض على وجهك يساعد من تخفيف حب الشباب ويرد وجهك لحالته الطبيعية .

ضع ثلاث بيضات في وعاء، وافصل صفار البيض عن البياض ، ثم ضع بياض البيض على وجهك . اخفق البياض جيدا حتى يتجانس ثم ضعه على وجهك . اترك البيض ليجف لمدة تصل إلى 20 دقيقة ثم يشطف جيدا بالماء والصابون ولأنك تتعامل مع البيض النيئ فتأكد من أنك تغسل وجهك بالكامل وطهرت وجهك جيدا .

3- قناع دقيق الشوفان : النشويات مثل الشوفان تزيل الزيوت المتراكمة على الوجه و في نفس الوقت تساهم فى ترطيب الجلد.

الجمع بين كوب واحد من دقيق الشوفان العادي (وليس قطع الصلب) مع 2/3 كوب من الماء الساخن بدرجة الغليان ، تخلط جيدا ثم السماح لدقيق الشوفان ليبرد. أضف ¼ كوب من العسل إلى دقيق الشوفان المبرد، فإن العسل يعمل كعامل مضاد للجراثيم و يساعد على الترطيب. ضع القناع على وجهك لتنظيف الجلد واتركه حتى يجف لمدة تصل إلى 20 دقيقة، ثم اشطفه جيدا بالماء الدافئ والصابون .

4- قناع صودا الخبز: هذا القناع يستخدم لإزالة خلايا الجلد الميتة .

مزج ½ كوب من صودا الخبز مع ملعقة صغيرة من الماء الدافئ لإنشاء عجينة . ضع القناع على بشرة نظيفة وافرك وجهك بلطف فركك لوجهك بهذا القناع سيساعد على إزالة الجلد الميت من الوجه. هذا القناع لايتطلب وقت معين ، فقط يمكنك توقف فرك الوجه حينما ترى أنك قد انتهيت ، ثم اشطفه بالماء والصابون .

بالإضفة إلى ذلك فإن من العلاجات المنزلية الطبيعية استخدام خل التفاح كمنشط فالأحماض الماليك واللبنيك في خل التفاح ستقتل البكتريا وتزيل الكثير من الدهون على الوجه وتساعد فى إزالة الكثير من خلايا الجلد الميتة أيضا.