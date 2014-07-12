لماذا يحب جيمس رودريجيز ريال مدريد؟

لماذا يفضل جيمس رودريجيز النجم الكولومبي صاحب الـ23 عاما ريال مدريد؟ نجم موناكو الذي تألق بشدة في كأس العالم يجيب على هذا السؤال من صحيفة "ماركا".

رودريجيز تألق مع كولومبيا، وسجل ستة أهداف في مشوار منتخب بلاده حتى الخروج من ربع النهائي على يد البرازيل بركلات الترجيح.

نجم موناكو قال في تصريحات سابقة أنه يرغب في اللعب في الليجا التي يفضلها على الدوري الإنجليزي لأنها لا تحتاج قوة بدنية كبيرة، ولكن لماذا يفضل ريال مدريد بالتحديد؟

يجيب رودريجيز لصحيفة "ماركا" المدريدية "اللعب لريال مدريد حلم حياتي، سيكون من الشرف اللعب بجوار كل هؤلاء النجوم هناك، ولو حصل ذلك سأستمتع إلى أقصى الحدود".

ويتابع "من المغري أن أعرف أن فريقا بمكانة ريال مدريد مهتم بي، وسيكون من الأحلام أن انضم إليه".

ويواصل مضيفا "احترم جميع الفرق الأخرى، ومعجب بكرة القدم التي يقدمونها، ولكن في النهاية يظل ريال مدريد هو ريال مدريد".

تقارير صحفية إنجليزية أشارت في وقت سابق إلى أن رودريجيز كان معروضا على مانشستر يونايتد في 2010 حيث كان يلعب في بانفيلد الأرجنتيني، ولكنه في النهاية انتقل إلى بورتو ومنه إلى موناكو في 2013 مقابل 40 مليون يورو.

ويتابع رودريجيز "أحب ريال مدريد منذ كان زين الدين زيدان لاعبا، ومعه الظاهرة رونالدو وروبرتو كارلوس وفرناندو إييرو، ومن وقتها أتابع الفريق بصفة دائمة".

وأتم هداف المونديال "ريال مدريد يضم حاليا لاعبين على أعلى مستوى، فكريستيانو رونالدو لاعب عظيم، وسأكون فخورا لو لعبت بجواره، فهو استحق أن يكون أفضل لاعب في العالم".