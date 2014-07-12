بالصور.. وزير الثقافة يلتقي أعضاء المجلس الأعلى لمناقشة خطة الوزارة

أجتمع الدكتور جابر عصفور وزير الثقافه، ورئيس المجلس الأعلى للثقافه، وبرفقته الدكتور محمد عفيفى الأمين العام للمجلس الأعلى للثقافه بأعضاء المجلس فى إجتماعهم الثالث والخمسين، وذلك بقاعه الإجتماعات بالمجلس لمناقشه خطه عمل قطاعات الوزارة لعام 2014— 2015 .

وقد تضمن الإجتماع الوقوف دقيقه حداد على روح الراحل محمود عزب مستشار شيخ الازهر ورائد التنوير والتصديق على محضر الجلسه السابقه .

وقد تناول الاجتماع إستعراض طرق تطوير أليات منح جوائز الدوله والحصول عليها، الاهتمام باللغه العربيه واصدارات وزاره الثقافه، مؤكدا عصفور على ضرورة تشكيل لجنة برئاسة السيد ياسين لوضع تقرير عن المتغيرات السياسيه والأجتماعيه والأقتصاديه التى حدثت فى مصر تمهيداً لوضع إستراتيجية الثقافه المصريه برؤية جديدة، إعادة صياغة الخطط المقدمة من قطاعات الوزارة فى ضوء إستراتيجية وأولويات محدده بمدد زمنية، مضيفا عصفور بأنه قد تم مخاطبة رئيس مجلس الوزراء بشأن اعادة إفتتاح المركز الثقافى الفرنسى، تعديل مسمى وزارة الأثار والتراث القومى، والإتفاق مع وزير التعليم العالى على مجموعه من الأشكال فى المنظومه الثقافيه الجديدة فى الدولة والتى ستناقش يوم الأحد المقبل بعد ما تم عمل مذكره وعرضها على رئيس مجلس الوزراء بأن يختص المجلس الأعلى للثقافه بتعيين المستشارين الثقافيين أو المشاركه مع التعليم العالى فى هذا الشأن.