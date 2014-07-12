الأمن السوداني يطلق سراح عدد من المعتقلين السياسيين

أعلن جهاز الأمن والمخابرات السوداني، إطلاق سراح عدد من المعتقلين السياسيين الذين تم إلقاء القبض عليهم مؤخرا.

وقالت إدارة الإعلام بجهاز الأمن والمخابرات السوداني، في بيان، السبت، إن «الإفراج عن المعتقلين يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عمر البشير وتلبية لمتطلبات الحوار الوطن، وإتاحة الحريات الصحفي»ة.

وأشار إلى أنه تم، الجمعة، إطلاق سراح عدد من النشطاء السياسيين منهم تاج السر جعفر، ومحمد صلاح محمد، ومحمد موسى الجراوي، مجددا التزام الجهاز بدعم وتنفيذ كل ما هو ضروري ومطلوب لإنجاح الحوار الوطني وتأكيد دعائم السلام والاستقرار.