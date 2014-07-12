مظاهرة أمام الخارجية الفرنسية بباريس احتجاجاً على العملية الإسرائيلية في غزة

تظاهر قرابة مائتي شخص، مساء الجمعة، أمام مقر الخارجية الفرنسية بباريس، احتجاجاً على العملية العسكرية الإسرائيلية ضد قطاع غزة والموقف الفرنسي من الأزمة.

ونظمت المظاهرة بدعوة من «التجمع الوطني الفرنسي الفلسطيني»، الذي يضم فرنسيين وفلسطينيين وجنسيات عربية أخرى.

ومن جانبه، قال رئيس جمعية التضامن الفلسطيني الفرنسي، توفيق تهاني، إن «التظاهر أمام وزارة الخارجية يأتي للاحتجاج على ما يجري في غزة أولا وللاحتجاج على مواقف الرئيس الفرنسي، فرانسوا هولاند، المخزية ثانياً»، على حد تعبيره.

وأعرب الرئيس الفرنسي، الخميس الماضي، عن تضامن بلاده مع إسرائيل إثر تعرضها لصواريخ من قطاع غزة، مؤكداً حق إسرائيل في «اتخاذ كل الإجراءات المناسبة لحماية شعبها من التهديدات».