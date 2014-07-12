كوريا الشمالية تهدد بتوسيع برنامجها النووي بسبب حاملة طائرات أمريكية

أبدى النظام الكوري الشمالي غضبه إزاء وجود حاملة طائرات أمريكية في كوريا الجنوبية، السبت، واصفا الخطوة بأنها «دبلوماسية السفن الحربية» واتهمت الولايات المتحدة بـ«الابتزاز النووي».

وهدد مسؤولون بالحكومة الشيوعية بدعم برنامج البلاد النووي المثير للجدل ردا على وصول حاملة الطائرات «يو إس إس جورج واشنطن».

وقال مسؤولون بالنظام :«يتعين على الولايات المتحدة أن تدرك جيدا أنه كلما لجأت إلى الابتزاز النووي المتهور كلما عززت كوريا الشمالية من قوتها النووية المتطورة من أجل الدفاع عن نفسها»، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية.

ورست السفينة «يو إس إس جورج واشنطن» قبالة الساحل الجنوبي الشرقي لكوريا الجنوبية، الجمعة.

وذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية أنه من المقرر أن تشارك السفينة في تدريبات بحرية مشتركة من 16 وحتى 21يوليو، وسوف تكمل تدريبات البحث والإنقاذ مع قوات البحرية الكورية الجنوبية واليابانية.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة ترسل حاملات طائرات إلى كوريا الجنوبية بشكل منتظم. وتصف كوريا الشمالية مثل هذه الأفعال بأنها تهديد واستفزاز وهو ما تنفيه الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية.