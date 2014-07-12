القبض على 10 متهمين هاربين من أحداث الشغب بالمنيا

نجحت السلطات الامنية في القاء القبض علي 10 متهمين هاربين في احداث الشغب التي وقعت بمحافظة المنيا خلال اغسطس الماضي 2013.

تم ضبط متهم بمركز شرطة دير مواس في القضية رقم 3528 لسنة 2013 إداري مركز دير مواس سرقة محل أثناء الأحداث ورقم 3402 لسنة 2013 إداري مركز دير مواس اقتحام مجلس المدينة والقضية رقم 3404 لسنة 2013 إداري مركز دير مواس اقتحام السنترال والقضية رقم 3528 لسنة 2013 إداري مركز دير مواس اقتحام النيابة العامة، و4 متهمين هاربين من مرتكبي وقائع الشغب والتظاهر بدون تصريح و4 متهمين بمركز شرطة دير مواس في القضية رقم 2457 لسنة 2014 إداري مركز دير مواس تظاهر.

بالإضافة إلي القبض علي كلا من حسن ص 25 سنه عاطل من دير مواس والمطلوب ضبطه وإحضاره في القضية رقم 1944 لسنة 2014 اداري مركز ديرمواس سرقة بالاكراه ومحمود ح 31 سنه عاطل من ابوقرقاص في القضية رقم 9889 لسنة 2014 جنايات مركز ابوقرقاص مخدرات ومحمد ر 39 سنه من ابوقرقاص في القضية رقم 6669 لسنة 2013 جنايات ابوقرقاص تعطيل مواصلات.