دفاع “خلية مدينة نصر”: موكلونا يحاكمون لأنهم ليسوا على “هوى أمريكا “

أدعى عضو هيئة الدفاع عن المتهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ ” خلية مدينة نصر ” المحامي كامل مندور، أن المتهمين طارق ابو العزم وعادل عوض شحاتو يحاكمون في القضية لأنهم ليسوا على ” هوى امريكا ” على حد قوله .

وتابع مندور خلال مرافعته امام هيئة محكمة جنايات امن الدولة العليا برئاسة المستشار ” شعبان الشامي ” بأن المتهم في القضية ” طارق أبو العزم ” سبق له اتهامه في القضية المعروفة بـ ” جند الله ” قبل ان يُخلى سبيله بعد حفظ القضية , ليتم إعادة اعتقاله بعد ذلك ليقضي في السجون لمدة عشرة سنوات دون اي تهمة ودون اي ذنب اقترقه ولكن لأنه يملك ” فكراً” ضد امريكا.