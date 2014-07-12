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“هيج” يعرب عن قلقه تجاه الوضع الإنساني في غزة

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“هيج” يعرب عن قلقه تجاه الوضع الإنساني في غزة “هيج” يعرب عن قلقه تجاه الوضع الإنساني في غزة

وزير الخارجية البريطاني وليام هيج

أعرب وزير الخارجية البريطاني وليام هيج اليوم، السبت، عن قلقه بسبب تدهور الوضع الانساني في غزة بسبب استمرار أعمال العنف والتصعيد في المنطقة.

وقال وليام هيج في تغريدة على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” “تحدثت اليوم مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وأعربت له عن قلقي الشديد بشأن الموقف الإنساني وسقوط الضحايا في غزة”.

يذكر أن هيج قد دعا في بيان سابق له كافة الأطراف لبذل كل ما في وسعهم لضبط النفس وتجنب سقوط المزيد من الضحايا الأبرياء، مشددًا على أن كافة الأطراف تتحمل مسؤولية الاحترام التام لاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه في نوفمبر 2012، ومعالجة مسببات الصراع وعدم الاستقرار في غزة.

أ ش أ

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