وفاة ديفيد ليجينو.. “المستذئب” في أفلام “هاري بوتر”

عثر على الممثل البريطاني ديفيد ليجينو، الذي يؤدي دور مستذئب في سلسلة أفلام “هاري بوتر” الشهيرة جثة هامدة في وادي الموت في ولاية كاليفورنيا (غرب الولايات المتحدة).

وبحسب الشرطة، يعزا سبب وفاة الممثل، البالغ من العمر 50 عاما، إلى الحر الشديد في هذه المحمية الصحراوية التي تعد الموقع الأشد حرا في الولايات المتحدة وتناهز فيها الحرارة الـ50 درجة مئوية صيفا.

لكن الشرطة لا تزال تحقق في أسباب الوفاة للتأكد من أنها وفاة طبيعية. وقد عثر شخصان على جثة الممثل الأحد في المنتزه.

وكان ديفيد ليجينو قد أدى دور المستذئب فنرير غرييباك في ثلاثة أجزاء من سلسلة “هاري بوتر”. وهو مثل أيضا في فيلم “باتمن بيغينز”، فضلا عن مسلسلات تلفزيونية متعددة، من قبيل “إيستندرز” و”ذي بيل”.

ودرس ديفيد ليجينو فن الدراما عندما كان في عقده الثاني. وأصبح ملاكما محترفا قبل أن يحصل على دور في فيلم “سناتش” لغاي ريتشي في عام 2000 لتنطلق مسيرته السينمائية.