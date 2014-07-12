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إيران وإندونيسيا تؤكدان ضرورة وقف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة

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إيران وإندونيسيا تؤكدان ضرورة وقف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة إيران وإندونيسيا تؤكدان ضرورة وقف الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة

الرئيس الإيراني حسن روحاني – ارشيفية

أكد الرئيس الإيراني حسن روحاني، ضرورة استخدام الدول الإسلامية كافة ودول حركة عدم الانحياز كل الطاقات الممكنة لوقف الهجمات العدوانية الإسرائيلية ضد قطاع غزة، والحيلولة دون استمرار الكارثة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني.

ونقلت وكالة أنباء “فارس” الإيرانية اليوم، السبت، عن روحاني قوله في اتصال هاتفي مع نظيره الإندونيسي سوسيلو بامبانغ يودهويونو – المنتهية ولايته – “إن الظروف التي يمر بها قطاع غزة حساسة للغاية، مؤكدًا ضرورة المشاركة الفاعلة للدول الإسلامية حتى لا يشعر الكيان الصهيوني بأن العالم يقف صامتًا ومتفرجًا أمام جرائمه وممارساته اللاإنسانية”.

ومن جانبه، أبدى الرئيس الإندونيسي تأييده لموقف الرئيس روحاني بشأن الأوضاع المقلقة في غزة، داعيًا لاتخاذ إجراءات مشتركة لوقف العنف والحرب في غزة على وجه السرعة، معربًا عن ثقته في قدرة الرئيس الإيراني بصفته رئيسًا لحركة عدم الانحياز لقيادة مثل هذا الإجراء في ظل التعاون بين دول المنطقة”.

أ ش أ

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