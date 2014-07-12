فايق يفتتح الندوة العربية من أجل التضامن مع الشعب الفلسطينى‎

يفتتح محمد فايق رئيس المجلس القومى لحقوق الانسان، مساء اليوم السبت، الندوة العربية “نحو تعزيز آليات دعم الشعب الفلسطيني”بمقر نقابة المحامين، والتي تشكل مبادرة شعبية عربية برعاية مشتركة من نقابة المحامين المصريين والمنظمة العربية لحقوق الإنسان من أجل التضامن مع الشعب الفلسطيني في مواجهة الحملة الصهيونية الشرسة التي يتعرض لها، وهي الحملة التي أطلقت ملحمة جديدة من النضال الشعبي الفلسطيني في مواجهة الإحتلال الإسرائيلي الغاشم وإنتهاكاته المستمرة لحقوق الإنسان والقانون الدولي، وإتسعت لتشمل الضفة الغربية والقدس العربية وقطاع غزة وأراضي فلسطين التاريخية المحتلة منذ العام 1948.

تأتي هذا الندوة في إطار جهود كسر حاجز الصمت الذي يلف المجتمع العربي الرسمي والشعبي، والتراخي في مواجهة التصعيد العدواني الإسرائيلي بأنماط متنوعة من الجرائم، وبهدف البحث والتوصل إلى سبل وآليات عملية لاستئناف التضامن الشعبي العربي المنتج مع الشعب الفلسطيني، والسعي لتعزيز صموده، وإعادة الاهتمام للقضية الفلسطينية على سلم الأولويات العربية والدولية.