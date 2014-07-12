استياء نرويجي إزاء استهداف الهجمات الإسرائيلية للمدنيين بقطاع غزة

أعرب وزير خارجية النرويج بورج برانداه اليوم، السبت، عن استيائه البالغ تجاه استمرار الهجمات الإسرائيلية على الأهداف المدنية داخل قطاع غزة في الأيام الأخيرة، والتي ارتفعت ضحاياها إلى ما يزيد على مائة قتيل ومئات المصابين الفلسطينيين.

وصرح برانداه لمحطة “إنركو” الإعلامية الرسمية بأن مشاهدة معاناة الفلسطينيين المدنيين تعتبر أمرًا فظيعًا، لافتًا إلى معاناة النساء والأطفال والمسنين من القصف الإسرائيلي على القطاع ومقتل وإصابة العديد من الأطفال.

وأكد أن هذا الأمر لا يمكن استمراره، موضحًا عدم وجود أي تناسب بين الهجمات الصاروخية التي تنطلق من غزة على إسرائيل من جانب، والهجمات التي تشنها إسرائيل على الأهداف المدنية في قطاع غزة من جانب آخر.

وشدد وزير الخارجية النرويجي على أن التصعيد المأساوي للصراع الحالي بين الإسرائيليين والفلسطينيين له تداعيات غير مقبولة على حياة المدنيين.

أ ش أ