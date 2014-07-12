الضغط الشعبي تكشف رجل محافظ الاسماعيلية “العميل”

كشفت حركة الضغط الشعبي، واقعة فساد إداري جديدة داخل محافظة الاسماعيلية، بمباركة المحافظ، اللواء احمد القصاص.

> وقالت نسرين المصري، مؤسسة الحركة، أن المدعو سيد عبد المنعم احدث موظف بالعلاقات العامة داخل ديوان عام محافظة الاسماعيلية، بات مديراً عاما، لمكتب العلاقات العامة، بفرمان من المحافظ، دون مراعاة لاقدمية زملائه في العمل، او حتى إصدار قرار رسمي بذلك.

كانت بوابة الاسماعيلية الالكترونية قد نشرت، طلب المحافظ لشغل وظيفة مدير عام لمكتب العلاقات العامة بديوان عام المحافظة.

وأوضحت المصري، مدير شئون العاملين ومديرة الشئون القانونية، أصحاب الفضل الأول في تفصيل قرارات المحافظ، لاسيما وإنهما قاما من قبل بتسكين العميد محمد رمضان على درجة مدير عام العلاقات العامة والذي كان يعمل رئيسا للمدينة ( بعقد) ليتم ندبه بعد ذلك للعمل رئيسا للمدينة، مما دفع المحافظ لتكليف، المدعو سيد عبد المنعم شفهياً بالعمل مدير للعلاقات العامة.

وأضافت ان هناك خلافاً قد نشب بين هذا المذكور، وبين زميل أقدم منه في الإدارة بـ 15 سنة رفضاً ان يقوم هذا الشخص بإصدار أوامر لمن هو أقدم مما دفع الاول بتهديد الثاني بشكواه لدى المحافظ والشئون القانونية الا ان المشكو فى حقه طالب بتصعيد الامر للنيابة الإدارية وهو ما دفع الأول للتراجع والاعتذار وسحب الشكوى.

وأكدت المصري، إن هذا المذكور اعتاد على الظهور خلف المحافظ، حاملاً له “النظارة الشمسية، والمناديل”، دون أي صفة رسمية، في الوقت الذي اشتهر فيه هذا الشخص بانه مصدر معلومات المحافظ عن كافة الأمور داخل المحافظة حسب رؤية هذا الشخص.

يذكر أن سيد عبد المنعم، مدير مكتب العلاقات العامة، الحالي بقرار شفهي من المحافظ،، مازال على الدرجة الوظيفية الثانية، وسبق له الحصول على أجازات بدون مرتب للعمل بشركة فودينا، والتي استغنت عنه فجأة دون سبب، كذلك استغنت عنه إحدى الشركات الاستثمارية بالسويس بنفس الطريقة، بعد اقل من شهرين من عمله بها، كما انه عمل لفترة موظف بسكرتارية مكتب السكرتير العام المساعد (أحلام السيد) قبل رحيلها من الاسماعيلية، ولك يبق عليه اللواء محمد درهوس السكرتير العام المساعد الأسبق لأسباب غير معلومة.