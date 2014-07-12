أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: أنا اللي بتصدى لأعداء الوطن والأشرار -
الشيخان الجندي وعبد المعز يوضحان أنواع الكفر -
الشيخ خالد الجندي: المنافقين بيتعرفوا من كسلهم في صلاة الفجر والعشاء -
تامر حسني يلعب بالدرامز فى حفل تامر عاشور -
أنشيلوتي: ليس لدينا أي نية لضم ديبالا -
انتظرونا الجمعة.. وحلقة خاصة عن تاريخ نادي بلدية المحلية في القاهرة أبوظبي الساعة 11 مساءً -
تأجيل محاكمة المتهم باغتصاب "طفلة البامبرز" إلى 2 مايو المقبل -
"الرقابة الإدارية" ترصد إصابة أيتام "البنين" في دمياط بأمراض جلدية -
ضبط 20 كيلو لحوم منتهية الصلاحية داخل دار أيتام بالغربية -
آثار حريق صالة الجمباز نادي الجزيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

ضاحي خلفان يتقبل تهنئة القنصل الأميركي في دبي بشهر رمضان

Google+ Print
ضاحي خلفان يتقبل تهنئة القنصل الأميركي في دبي بشهر رمضان ضاحي خلفان يتقبل تهنئة القنصل الأميركي في دبي بشهر رمضان

 

استقبل معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، في مجلسه، روبرت ولر، قنصل الولايات المتحدة الأميركية العام في دبي، ومايكو أسكولن مدير مكتب الأمن في القنصلية، اللذين قدما لتهنئة معاليه بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون وتوطيد العلاقات مع القنصلية الأميركية، ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك والمواضيع المتعلقة بالجالية الأميركية في دبي، وتبادل الأحاديث الودية.

وأكد معاليه الاهتمام بكل الجاليات المقيمة على أرض الإمارة، وتوفير الخدمات اللازمة لهم، والحياة الكريمة للمواطن والمقيم على هذه الأرض الطيبة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية