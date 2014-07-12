ضاحي خلفان يتقبل تهنئة القنصل الأميركي في دبي بشهر رمضان

استقبل معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، في مجلسه، روبرت ولر، قنصل الولايات المتحدة الأميركية العام في دبي، ومايكو أسكولن مدير مكتب الأمن في القنصلية، اللذين قدما لتهنئة معاليه بمناسبة شهر رمضان المبارك.

وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون وتوطيد العلاقات مع القنصلية الأميركية، ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك والمواضيع المتعلقة بالجالية الأميركية في دبي، وتبادل الأحاديث الودية.

وأكد معاليه الاهتمام بكل الجاليات المقيمة على أرض الإمارة، وتوفير الخدمات اللازمة لهم، والحياة الكريمة للمواطن والمقيم على هذه الأرض الطيبة.