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إصابة 12 شخص فى حادث تصادم بمحافظة البحيرة

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إصابة 12 شخص فى حادث تصادم بمحافظة البحيرة إصابة 12 شخص فى حادث تصادم بمحافظة البحيرة

تلقى اللواء محمد طاحون مدير أمن البحيرة، إخطاراً بحادث تصادم، من مأمور مركز كفر الدوار، و كشفت التحريات، أنه أثناء سير السيارة رقم،ب ن س 5187 قيادة (محمد سعد حافظ -30 عاما) على الطريق الدولى الساحلى إتجاه رشيد و عند كوبري على ماهر أمام مركز كفر الدوار، إنحرفت تجاهها سيارة مجهولة، مما أدى إلى إختلال عجلة القيادة فى يد السائق و إصطدمت بالسيارة رقم س ل ع 3569 قيادة(أحمد فتحى بسيونى-38 عاما) و التى تصادف سيرها فى نفس الإتجاه.

أسفر الحادث عن إصابة قائدى السيارتين و 10 من مستقلى السيارة الثانية، تم نقلهم إلى المستشفى الجامعى بالاسكندرية، و إبلاغ النيابة العامة للتحقيق.

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