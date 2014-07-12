إصابة 12 شخص فى حادث تصادم بمحافظة البحيرة

تلقى اللواء محمد طاحون مدير أمن البحيرة، إخطاراً بحادث تصادم، من مأمور مركز كفر الدوار، و كشفت التحريات، أنه أثناء سير السيارة رقم،ب ن س 5187 قيادة (محمد سعد حافظ -30 عاما) على الطريق الدولى الساحلى إتجاه رشيد و عند كوبري على ماهر أمام مركز كفر الدوار، إنحرفت تجاهها سيارة مجهولة، مما أدى إلى إختلال عجلة القيادة فى يد السائق و إصطدمت بالسيارة رقم س ل ع 3569 قيادة(أحمد فتحى بسيونى-38 عاما) و التى تصادف سيرها فى نفس الإتجاه.

أسفر الحادث عن إصابة قائدى السيارتين و 10 من مستقلى السيارة الثانية، تم نقلهم إلى المستشفى الجامعى بالاسكندرية، و إبلاغ النيابة العامة للتحقيق.