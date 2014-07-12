“جرين إيجلز” يطالب برحيل مجلس إدارة النادى المصرى

شن أعضاء “الجرين إيجلز” التراس النادى المصرى، هجوماً حادً جاء فى بيان صدر تحت عنوان «اصلحوا أو ارحلوا في صمت» يدين مجلس إدارة النادي المصري وما يوجد من تخبط إدارى داخل المجلس .

وأتهم البيان مجلس إدارة النادي المصري بإطلاق الوعود الكاذبة بشأن التعاقدات، ليخرج بها للجماهير ثم تكون كذباً أكثر من مرة، إلي جانب التصريحات غير المسئولة على التعاقد مع أكثر من مدير فني، مما سبب ضياع فرصة النادي في التعاقد مع مدير فني.

وأكد الألتراس في البيان أن أعضاء المجلس لم يدعموا خزينة النادي، واعتمدوا فقط على خزينة المحافظة كما سمحوا بتدخل بعض الشخصيات من خارج المجلس في أمور النادي وإدارته من الكافيهات.

وأوضح أعضاء ألتراس المصري، إن نقاط الفشل أنتهت ولكن لم ينته فشل الأعضاء الذي سوف يستمر في حال إستمرار تلك الطريقة في إدارة النادي، والتي لن يصمتوا عليها بعد الآن، مطالبين مجلس إدارة النادى المصرى بالاصلاح او الرحيل .