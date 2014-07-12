معارك ضارية بين المعارضة السورية والقوات الحكومية في حماة

ذكرت مصادر في المعارضة السورية أن معارك عنيفة اندلعت بين مسلحي المعارضة والقوات الحكومية في حماة، بينما صعدت القوات الحكومية من وتيرة قصفها المستمر على قرى وبلدات ريف حلب.

وذكرت قناة “سكاي نيوز” الإخبارية أن مسلحي المعارضة استهدفوا مطار حماة العسكري بصواريخ جراد، محققين إصابات مباشرة داخل المطار العسكري.

وشهدت بلدة خطاب بريف حماة الشمالي الغربي قصفًا عنيفًا بالصواريخ والمدفعية الثقيلة على وسط البلدة.

وتصدى الجيش الحر لرتل عسكري كان يحاول استعادة قرية الرهجان من كتائب المعارضة، وأسفرت تلك العملية عن تدمير ناقلة للجند تابعة للقوات الحكومية.

كما شهدت مدينة مورك بريف حماة اشتباكات عنيفة بين مسلحي المعارضة والقوات الحكومية وسط قصف بالبراميل المتفجرة على وسط المدينة، كما قصف الطيران المروحي قرية قصر ابن وردان ومنطقة الزوار بريف حماة.

أ ش أ