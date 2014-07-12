مغربل لـ«الرياض»: بدء نزع الملكيات عبر الرفع المساحي لمنازل مسورة العوامية

شدد رئيس بلدة محافظة القطيف المهندس زياد مغربل على أهمية مشروع نزع الملكيات في "حي المسورة" القديم في بلدة العوامية، مؤكدا ل"الرياض" أن نزع الملكيات في الحي بدأ بالفعل من خلال انطلاق أولى المراحل الخاصة بالرفع المساحي بواسطة فريق مختص.

وأضاف "إن عملية الانتهاء من الرفع المساحي لن تطول كثيرا، اذ لن تتجاوز حاجز 5- 6 اشهر على الاكثر". وتابع "البلدية تعمل بشكل جاد في سبيل استكمال كافة الإجراءات القانونية لملاك المنازل، ومحاولة تجهيز المعاملات في الوقت نفسه". وكشفت مصادر ل"الرياض" أن نحو 100 شخص أنهوا إجراءاتهم الخاصة بالمسح عبر كشف المساحين على منازلهم ميدانيا، وتعبئة الاستمارات الرسمية، مشددين على أن المنطقة ستكون مطورة بعد إزالة المباني، إذ تجرى دراسات مكثفة في الوقت الحالي لإنشاء موقع تراثي يضم أربعة أبراج وترمم فيه بعض المواقع التي تخدم الجانب التراثي، ويشير المقترح بأن يكون الموقع المختار من وسط المسورة، لمنازل يتجاوز عمرها نحو ال150 عاما، فيما يقدر عمر المسورة الحالي ب400 عام، ويهتم قاطنو بلدة العوامية بالجانب التراثي الخاص بالموقع، وهو ما يتم العمل على دراسته وإمكانية تطبيقه من الناحية العملية.

وأفادت المصادر المطلعة بأن في المنطقة المراد نزع ملكيتها وتحسين خدماتها لحد كبير جدا عيون طبيعية مدفونة وتجري دراسة الآليات العلمية للاستفادة منها، ومن المقترحات المدونة إنشاء حدائق بمساحات جيدة قرب موقع العيون، وإنشاء كلية مجتمع، ومركز ثقافي وهم مؤسسات تفتقر البلدة لوجودهما، كما تفتقر لوجود حدائق في عموم بلدة العوامية.

يشار إلى أن نزع ملكية "حي المسورة" يأتي ضمن تطوير وتنمية المنطقة في محافظة القطيف أسوة ببقية مناطق المملكة التي تم نزع ملكيات في المناطق القديمة المشابهة لحي المسورة، كالمناطق في العاصمة الرياض، أو جدة.