ضبط احد عناصر الإخوان ببورسعيد حال محاولتة توزيع مطبوعات تحريضية

تجمع عدد من المنتمين لجماعة الإخوان ومؤيدى الرئيس المعزول امام كلية التربية النوعية – دائرة قسم المناخ مرددين هتافات مؤيدة للرئيس المعزول ومعادية لإرادة الشعب المصرى، ومناهضة للقوات المسلحة ووزارة الداخلية .

تم على الفور الدفع بقوات مديرية امن بورسعيد ومجموعات الإنتشار السريع، حيث فر المتجمعين هاربين بينما تمكنت القوات من ضبط احدهم اثناء محاولتة توزيع مطبوعات تحريضية على المارة فى الطريق، وتبين انة يدعى صلاح الدين محمد السلاطينى – مقيم دائرة قسم العرب ،وبحوزتة كمية من المطبوعات التحريضية .

يشار الى ان والد المتهم المضبوط ويدعى محمد ابراهيم السلاطينى، من المنتمين لتنظيم الإخوان الإرهابى محبوس حاليًا على ذمة قضية احداث الإعتداء على قسم شرطة العرب و قضية اخرى بتهمة حيازة وتوزيع مطبوعات تحريضية .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى العرض على النيابة العامة