إليسا في حالة حب...هل استأذنت وائل كفوري؟

كشفت النجمة اللبنانية إليسا عن غلاف ألبومها الجديد "حالة حب"، وكانت الشركة المنتجة "روتانا" قد طرحت العمل عبر تطبيق Itunes العالمي، ممّا يتيح لكلّ محبّي إليسا بالإستماع إلى مقاطع أغنيات الألبوم، كما يمكنهم طلب نسختهم الخاصّة قبل صدوره في الأسواق بتاريخ 27 تموز أي قبل عيد الفطر السعيد.

الألبوم يتضمّن 14 أغنية منوّعة بين اللّهجتين اللّبنانيّة والمصريّة وبين النّمطين الموسيقيين الرومنسي الهادئ والسّريع الراقص، هي: "حبّ كلّ حياتي، حالة حبّ، يا مرايتي، حلوة يا بلدي، بطّلتي تحبّيه، قدّ الأيّام، إنسانة بريئة، وجّعت قلبي، أنا مجنونة، برغم الظّروف، عمر جديد، أنا نفسي لو اتقابلنا وأوّل مرّة".

وأول ما لفت انتباهنا هو أن ألبوم اليسا يحمل نفس عنوان أغنية "حالة حب" سبق وأن قدمها وائل كفوري في العام 2010، فهل استأذنت إليسا وائل؟ ام أنها بتمون؟!

وبعد ألبوم "أسعد وحدة" هل تعيش إليسا فعلاً حالة حب حقيقية؟ وهي ألمحت في مقابلاتها الصحافية إلى انها لا يمكن ان تعيش دون حالة حب!!